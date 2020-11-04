ПриватБанк продолжает массово блокировать счета украинцев после проведения платежей

Об этом говорится в новом отзыве, который был опубликован клиентом на портале Минфин.

По его словам, его счета были заблокированы из-за того, что ему перечислили за товар якобы "ворованные деньги".

"Мне позвонил сотрудник службы безопасности и в хамской форме со мной общался, требовал чтобы я вернул деньги, и сказал чтобы в следующий раз при продаже просил фото карты, чтобы себя обезопасить, если будут отказываться давать фото карты, то это небезопасная сделка. Как СБ банка может давать такие рекомендации? Так как я ничего не воровал, сотрудник СБ получил отказ, после чего он бросил трубку", - рассказал мужчина в новом отзыве.

Он также заявил, что вопросом происхождения средств должны заниматься не клиенты, а сотрудники службы безопасности банка.

"У меня нету технической возможность проверить происхождение денег, пусть этим банк занимается или соответствующие органы. У Вас нет законных оснований блокировать мои счета на неопределенный строк. Предоставьте решение суда или исполнительной службы", - добавил он в негативном отзыве на Минфине.

"К сожалению, указанных в публикации данных недостаточно, чтобы идентифицировать вас, как владельца счета, и решить вопрос. Обратились к вам в частном сообщении, чтобы разобраться в ситуации более подробно", - ответил на жалобу представитель банка.

Напомним, двойное списание денег с карты ПриватБанка, скандал повторился.

Как сообщала Politeka, банкоматы ПриватБанка перестали выдавать деньги, кошмары клиентов сбываются.

Также Politeka писала, что ПриватБанк начал масштабные проверки и блокировки платежей, у клиентов паника.