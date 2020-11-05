73-летняя София Ротару восхитила нестареющей красотой
Как пишет Politeka.net, снимок певицы появился на одной из фан-страниц в Инстаграм и произвел фурор.
На фото Ротару в черном длинном платье с белов вставкой позирует возле белого авто. Еее лицо, как обычно украшает обворожительная улыбка.
Образ дополняют украшения и черный элегантный клатч.
«София Михайловна!!! Просто нет слов от Вашей Красоты и Элегантности! Вы Всегда Самая Красивая, Очень Стильная, Элегантная, Изящная и Шикарная! Смотрю на фотографии и Всегда Восхищаюсь Вашей Красотой! Вы Всегда в моём Сердце, в Памяти и в Душе! Я Вас Очень Люблю!!!», «Женщина огонь!», «София Михайловна, Вы всегда олицетворяете красоту, Вы богиня на все времена, спасибо за прекрасные песни!!!», "Львица", «Просто нет слов», «Богиня», «Платье, как ни у кого», «Необычайно красивая», - пишут в комментариях.
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Напомним, концертный директор Ротару Сергей Лавров недавно рассказал, что из-за отмены концертов Ротару недополучила миллионы рублей.
Напомним, что редкое фото Софии Ротару с маленьким сыном переполошило сеть: "Замечательная мама".
Как сообщала Politeka, нестареющая Ротару показала редкое совместное фото с мужем: "Здесь они молоды и счастливы".
Также Politeka писала, что черный день для Софии Ротару, боль от утраты не утихает: "Светлая память и вечная любовь".