Это разделило жизнь певицы на "до" и "после"

В сети вспомнили о самом черном дне в жизни известной исполнительницы Софии Ротару

Как пишет Politeka.net, пост об этом появился на одной из фан-страничек звезды. Поклонники опубликовали архивный снимок мужа Софии Ротару, украинского музыканта Анатолия Евдокименко, который умер в начале 2000-х.

«18 лет назад не стало мужа Софии Михайловны - Народного Артиста Украины Анатолия Евдокименко. Светлая память и вечная любовь», - подписали снимок авторы канала.

Как известно, Евдокименко умер 23 октября 2002 года после трех инсультов. Мужчине было всего лишь 60 лет. Для Ротару смерть любимого мужа стала большим ударом, ведь они были не просто супругами, а творческим дуэтом. Вместе они прожили 34 года.

Как признавалась сама Ротару в интервью, после смерти Анатолия она была в затяжной депрессии. Женщина хотела стать отшельницей и даже пойти жить в монастырь. Певица целыми днями плакала и даже не собиралась возвращаться на сцену. К жизни ее вернул сын, который заставил мать вернуться на сцену.

Кстати, за 18 лет Ротару так и не завела новых отношений, ведь считает, что не сможет испытать к мужчине таких же чувств, как испытывала к Анатолию. Хотя певице приписывали романы с другими мужчинами.

Напомним, что редкое фото Софии Ротару с братом, использовавшим ее имя, всколыхнуло сеть: «Когда большая семья…».

Как сообщала Politeka, появилось фото Софии Ротару после операции в окружении медиков: "Здоровья вам!".

Также Politeka писала, что фото Софии Ротару с маленьким сыном переполошило сеть: "Замечательная мама".