Единственный супруг в жизни народной любимицы Софии Ротару ушел из жизни 23 октября 2002 года
Как сообщает Politeka.net, с тех пор прошло 18 лет, но близкие Анатолия Евдокименко каждый год вспоминают любимого мужа, папу и дедушку теплыми словами.
В пятницу, в 18-ую годовщину смерти мужчины Анатолия Евдокименко вновь увидели рядом с певицей. София Ротару опубликовала в своем Instagram старую совместную фотографию с покойным супругом.
Ротару оставила трогательную подпись к снимку, а также поставила маленькое красное сердечко в углу фотографии. Здесь они молоды и счастливы.
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"Есть вечная любовь", - написано в подписи к фото.
Кроме того, сын пары Руслан Евдокименко показал архивное фото с папой и почтил память близкого человека теплыми словами.
На старом и немного пожелтевшем от времени снимке запечатлен еще молодой Анатолий Евдокименко и его маленький сын Руслан. По всей видимости, семейный кадр был сделан во время рыбалки – любимом развлечении многих мужчин в СССР.
"Трудно поверить, что тебя нет с нами уже 18 лет... помню и люблю 🙏🏼", - подписал Руслан фото.
На момент смерти Анатолию Евдокименко было всего 60 лет. Жизнь мужчины унес инсульт, с которым не справился организм руководителя ансамбля "Червона рута".
Пользователи сети выражают свою поддержку Ротару, а также пишут трогательные пожелания для певицы.
"Вы пример молодому поколению артистов, но старому тоже конечно. Очень порядочная, восхищаюсь вами", "Вечная любовь всегда с Вами, София Михайловна. Ваша семья достойна самого глубокого уважения. Будьте СЧАСТЛИВЫ!!!🙏❤️", "Вы настоящий пример ❤️", "Как это трогательно, как же вечна такая любовь!!!!❤️❤️".
Напомним, что редкое фото Софии Ротару с братом, использовавшим ее имя, всколыхнуло сеть.
Как сообщала Politeka, появилось фото Софии Ротару после операции в окружении медиков.
Также Politeka писала, что фото Софии Ротару с маленьким сыном переполошило сеть.