Единственный супруг в жизни народной любимицы Софии Ротару ушел из жизни 23 октября 2002 года

Как сообщает Politeka.net, с тех пор прошло 18 лет, но близкие Анатолия Евдокименко каждый год вспоминают любимого мужа, папу и дедушку теплыми словами.

В пятницу, в 18-ую годовщину смерти мужчины Анатолия Евдокименко вновь увидели рядом с певицей. София Ротару опубликовала в своем Instagram старую совместную фотографию с покойным супругом.

Ротару оставила трогательную подпись к снимку, а также поставила маленькое красное сердечко в углу фотографии. Здесь они молоды и счастливы.



"Есть вечная любовь", - написано в подписи к фото.

Кроме того, сын пары Руслан Евдокименко показал архивное фото с папой и почтил память близкого человека теплыми словами.

На старом и немного пожелтевшем от времени снимке запечатлен еще молодой Анатолий Евдокименко и его маленький сын Руслан. По всей видимости, семейный кадр был сделан во время рыбалки – любимом развлечении многих мужчин в СССР.

"Трудно поверить, что тебя нет с нами уже 18 лет... помню и люблю 🙏🏼", - подписал Руслан фото.

На момент смерти Анатолию Евдокименко было всего 60 лет. Жизнь мужчины унес инсульт, с которым не справился организм руководителя ансамбля "Червона рута".

Пользователи сети выражают свою поддержку Ротару, а также пишут трогательные пожелания для певицы.

"Вы пример молодому поколению артистов, но старому тоже конечно. Очень порядочная, восхищаюсь вами", "Вечная любовь всегда с Вами, София Михайловна. Ваша семья достойна самого глубокого уважения. Будьте СЧАСТЛИВЫ!!!🙏❤️", "Вы настоящий пример ❤️", "Как это трогательно, как же вечна такая любовь!!!!❤️❤️".

Напомним, что редкое фото Софии Ротару с братом, использовавшим ее имя, всколыхнуло сеть.

Как сообщала Politeka, появилось фото Софии Ротару после операции в окружении медиков.

Также Politeka писала, что фото Софии Ротару с маленьким сыном переполошило сеть.