Любопытный момент попал на камеру с участием Аллы-Виктории, дочки Филиппа Киркорова, и артиста Николая Баскова

Как передает Politeka.net, уникальным снимком поделился в своем микроблоге в Инстаграм личный фотограф Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова Роман Родин.

На архивном снимке поп-король держит на руках еще совсем маленькую дочку (сейчас девочке 8 лет), в белом платьице и со сверкающей диадемой на голове. В то время, пока отец отвлекся, устремив свой взгляд в сторону, девочка с любопытством смотрела на балующегося "дядю" рядом. Им оказался никто иной как небритый Басков. "Серебряный голос" России сложил губы трубочкой и, видимо, пытался развеселить ребенка. Однако, у Аллы-Виктории был такой взгляд, что встает вопрос, кто из них взрослый.

"Фото на память #филиппкиркоров #романродин1959 #жизньпрекрасна❤️ #жизньвкайф #жизньзвезд", - говорится в подписи.

Пользователи с жаром кинулись комментировать увиденное:

"Тот случай, когда ребёнок старше взрослого😁"

"Н-да, взгляд Аллочки на Баскова просто бесценен😂" - "Интересно ПАПА заметил момент?))"

"Алла конечно не промах!! Молодец !!"

"Он думал, что напугал😂"

Ранее мы сообщали, украинская певица Оля Полякова выступила с Киркоровым на одной сцене на фестивале PaRus 2020, состоявшемся в Дубае.

Филипп на своей странице в соцсети назвал совместное выступление с Поляковой на мероприятии "воссоединением Украины и России".

"Какая символическая встреча в Дубае в День народного единства!.. Воссоединение!", - написал певец.

Напомним, разгоряченная Оля Полякова призналась, почему ведется на "дойку" как мужик: "хватаете ее...".

Также Politeka писала, что концерт Оли Поляковой на грани срыва, украинцы массово сдают билеты: "Кому он нужен, пир во время чумы".