Известная украинская певица Ольга Полякова выступила на одной сцене с российским артистом Филиппом Киркоровым
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Киркорова в соцсети.
Так, в среду, 4 ноября, Киркоров и Полякова выступили на одной сцене на фестивале PaRus 2020, который проходил в Дубае.
Украинская певица прилетела в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы присоединиться к российским артистам на музыкальном фестивале. Помимо Киркорова, в концерте участвовали и другие певцы из РФ - Стас Михайлов, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и Леонид Агутин.
Киркоров на своей странице в соцсети назвал совместное выступление с Поляковой на мероприятии "воссоединением Украины и России".
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"Какая символическая встреча в Дубае в День народного единства!.. Воссоединение!" - написал Киркоров.
Он также отметил, что выступление на одной сцене состоялось в российский государственный праздник. Киркоров назвал Полякову "королевой ночи", а себя - "королем солнца".
В свою очередь организаторы концерта назвали выступление Киркорова и Поляковой "лучшим шоу России и Украины на одной сцене".
Прокомментировала встречу с Киркоровым и Полякова. Певица отметила, что, по ее мнению, они - "роскошная парочка".
Напомним, разгоряченная Оля Полякова призналась, почему ведется на "дойку" как мужик: "хватаете ее...".
Как сообщала Politeka, встревоженная Полякова призналась в проблемах со здоровьем, ситуация серьезная.
Также Politeka писала, что концерт Оли Поляковой на грани срыва, украинцы массово сдают билеты: "Кому он нужен, пир во время чумы".