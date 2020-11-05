"Символично, в День народного единства..."

Известная украинская певица Ольга Полякова выступила на одной сцене с российским артистом Филиппом Киркоровым

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Киркорова в соцсети.

Так, в среду, 4 ноября, Киркоров и Полякова выступили на одной сцене на фестивале PaRus 2020, который проходил в Дубае.

Украинская певица прилетела в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы присоединиться к российским артистам на музыкальном фестивале. Помимо Киркорова, в концерте участвовали и другие певцы из РФ - Стас Михайлов, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и Леонид Агутин.

Киркоров на своей странице в соцсети назвал совместное выступление с Поляковой на мероприятии "воссоединением Украины и России".

"Какая символическая встреча в Дубае в День народного единства!.. Воссоединение!" - написал Киркоров.

Он также отметил, что выступление на одной сцене состоялось в российский государственный праздник. Киркоров назвал Полякову "королевой ночи", а себя - "королем солнца".

В свою очередь организаторы концерта назвали выступление Киркорова и Поляковой "лучшим шоу России и Украины на одной сцене".

Прокомментировала встречу с Киркоровым и Полякова. Певица отметила, что, по ее мнению, они - "роскошная парочка".

Напомним, разгоряченная Оля Полякова призналась, почему ведется на "дойку" как мужик: "хватаете ее...".

Как сообщала Politeka, встревоженная Полякова призналась в проблемах со здоровьем, ситуация серьезная.

Также Politeka писала, что концерт Оли Поляковой на грани срыва, украинцы массово сдают билеты: "Кому он нужен, пир во время чумы".