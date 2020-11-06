39-летняя светская львица, эпатажная телеведущая и модель Пэрис Хилтон превратилась в сказочного персонажа

Звезда предстала в удивительном образе, который запомнится надолго, пишет Politeka.net. Стоит отметить, что блондинка "в шоколаде" каждый раз соблазняет своими невероятными луками.

В этот раз Хилтон предстала в красивом боди, усыпанном голубыми "стеклышками" и стразиками. Наряд отлично подчеркнул грудь звезды, сияя от вспышек фотокамер.

Также звезда надела голубой сетчатый плащ и блестящие крылья. Завершила образ красивая корона на голове.

Туфли на шпильках завершили образ, она улыбалась или наклоняла голову. В итоге получился образ красивой феи. При этом ее ножки всегда были чуть расставлены.

На одном из кадров к знаменитости подбежала ее верная маленькая собачка, также в голубой одежде.

"Она была сделана из волшебной пыли. ✨ Ее разум хрупок, как крылья феи. ⚡️ Ее глаза яркие, как мерцающие звезды. 💫 И золотое сердце. ✨✨🧚🏻‍♀️✨✨", - написала Пэрис.

За восемь часов пост собрал более 200 тысяч просмотров. Комментаторы написали много приятных слов знаменитости.

"Сладенькая фея", - написал один из поклонников.

Напомним, Пэрис Хилтон предстала в красном длинном платье с огромным вырезом из которого соблазнительно выглядывали груди. Корсет, который обтянул тонкую талию, также "помог" бюсту подпрыгнуть.

Пэрис выставила стройную ножку из длинного разреза, сверкнув шелковой кожей.

Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон предстала на фото совсем голой. Ее прелести были аккуратно прикрыты цветами. К спине красотки редакторы приделали крылья. Таким образом Пэрис превратилась в цветочную фею.

Напомним, что Пэрис Хилтон без стыда встала в пикантную позу в экстремальном мини: "Ух, проказница".

Также Politeka писала, что дерзкая Пэрис Хилтон полностью разделась, прикрыв прелести цветами: «Настоящая фея».