Российская актриса Кристина Асмус после развода с шоуменом Гариком Харламовым всячески продолжает "стебаться" над фанатами

Сначала она говорит, что вновь выходит замуж, уже сегодня отрекается от этого и заявляет, что образ невесты, который она ранее засветила в соцсетях, это всего лишь ее новая роль, а не изменение семейного положения, сообщает Politeka.

На фото, которое знаменитость разместила на своей странице в Инстаграм, она стоит рядом с актером Олегом Асадулиным, оба довольно улыбаются, в руках у Олега – кокос, Кристина держит табличку с названием фильма, в котором она сейчас снимается.

"Да-да, вы молодцы 🤪 Я бы выходила замуж несколько в другом наряде. И чутка попозже ))))) 👰🏼💍 Вчерашний образ был из фильма «Булки» 🎞 Выстраданный фильм, который мы пытаемся снять уже с 3 раза 🙈 То пандемия, то закрытые границы, то моя аллергия, отменившая смены месяц назад, то (опять мой же) ковид... 😰 Поменялась группа, некоторые актёры, но мы с прекрасным @asadulinoleg бессменно на базе! 🤙🏻 Фильм «Булки»!!! Смешнейшая мотивационная комедия!!!! 🍿 Во всех кинотеатрах в следующем году!! ☄️", – подписала кадр знаменитость.

Фанаты бурно отреагировали на новый пост Кристины и оставили множество комментариев. Некоторые из них пишут, что фильм "Тескт" – лучшая роль Кристины и они с нетерпением ждут его продолжения.

"Надеюсь, что в этом фильме ты как обычно не демонстрируешь никаких булок Булки. Ждём булки. Очень ждём булок)) название пообещало💣💥 Нашы любимые (интересные)сцены вновом филме будьет?ждать?😂 почему кокос в руке, а не булка? Или я не о тех булках думаю? 😅🙈 По платью не похоже, что комедия😂😂👍🏽 Крис,булочки у тя,хорошие!👍🙌🙌🙌😘 Текс ваш лучший фильм точнее ваша лучшая роль по мне Булки...как это многообещающе после текста🤣👍😍", – написали фанаты.

Ранее мы сообщали, что Кристина Асмус решила разыграть своих фанатов, а заодно и позлить хейтеров новостью о якобы своем новом замужестве.

На фото видно, что Асмус стоит на ступеньках ЗАГСа, на ней – белоснежное платье невесты, в руках роскошный букет.

"Сама в шоке 🤪👰🏼💍", – подписала снимок скандальная знаменитость.

Напомним, что скандальная Асмус влезла в драку с мужчиной посреди улицы: «Повалила на землю и…».

Как сообщала Politeka, счастливая Кристина Асмус поделилась эмоциями после развода с Харламовым: "Ура, трэшачок позади!".

Также Politeka писала, что брак Асмус и Харламова расторгнут, всплыли настоящие причины развода: "Будут судиться дальше".