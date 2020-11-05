Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, взбудоражила ярким фото из съемки в прозрачном купальнике
Девушка набирает популярность достаточно быстро, ведь снимается для модных мужских журналов и не боится показать себя с нового и смелого ракурса, пишет Politeka.net. При этом Ким Ли из-за своей схожести с Ким Кардашьян получает множество положительных комментариев. Фанаты уверяют, что ЛИ ждет большое будущее в мире моделинга.
Знаменитость не скрывает в свою очередь, что ей льстит подобное внимание и она готова продолжить работать в данной сфере, так как она наконец-то стала узнаваема за пределами своей страны.
На новом фото Ким позировала в прозрачном бикини с цветочками, едва скрывающих ее грудь. Так как Ли позировала боком и совсем не скрыла тело, фото получилось более чем красочное. Мокрые волосы аккуратно ниспадали за плечами, позволив фотографу запечатлеть момент, как девушка только выходит из воды и подставляет солнцу свой бюст.
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Вот как реагируют в сети:
«Раздавить❤️🔥💯; Лучшее время для купания ☺️; Тут столько шоколада; Sexyyy🔥; 😍❤️ роскошная красотка; Вау, красивый сексуальный наряд 😘; Водяной бриллиант; Красивая девушка, нельзя оторваться😍🔥; Черт возьми; Прекрасные картинки великолепные😎; Это просто потрясающе; Когда ты снова будешь появляться в видео Цзяньхао ?! Ха-ха; Великолепное тело 🔥; Что это за купальник? Это🔥🔥💣; Утреннее солнце 🔥❤👌; Давай снимем когда-нибудь !! 🙏🏽💯🔥; С каждым днем становится все жарче и жарче, день ото дня».
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Ким Ли также часто показывает свои лучшие кадры в Инстаграм. Довольно редко она переходит грани приличий, но каждое такое фото получает сотни отзывов. В этот раз, как видно, Ли надела белый купальник с розовыми полосами, что был сделан с одной сеточки. Она совсем не скрывала достоинств знаменитости, которая набирает популярность в Инстаграм довольно активно.
Вот что пишут в комментариях под постом:
«Если мужчине не жарко, ему нужно обследование; вот где действительно крутые холмы; Крутая детка; 👑 Сказочно 💫💞💫; Очень красиво; твое тело горит; Самая прекрасная малышка!! 💗; Я тоже выхожу из душа вот так; Хотел бы я быть этими капельками; Hotttt🔥; А затем Бог создал @kimlee; Приберегите что-нибудь для мужа».
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