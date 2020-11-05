Курс валют может измениться уже в скором времени

При этом эксперты отмечают, что большого падения гривны, скорее, всего не будет, передает "Сегодня".

"Учитывая достаточно успешное сглаживание Нацбанком панических настроений на валютном рынке как в марте, так и осенью, особого ослабления гривны ожидать не стоит. В ноябре мы ожидаем колебания в коридоре 28,5-29 грн/доллар, а к концу года – постепенное ослабление в пределах 29-30 грн/долл.", – говорит финансовый аналитик Тарас Котович.

Эксперт Владимир Позний также считает, что до конца ноября курс может достичь отметки 29 грн за доллар, а к концу года подберется к отметке в 30 грн, но выше поднимется вряд ли.

А вот евро, возможно, испытает на прочность уровень 34 грн, а при резком ужесточении карантина возможен рост курса евро до 35 грн.

Отметим, по словам экономиста Александра Савченко, реальным в Украине сегодня является курс в районе 28,5 гривен за один "вечнозеленый".

Тем временем, курс валют в Украине 5 ноября установлен на таком уровне:

100 долларов – 2850,74 грн;

100 евро – 3342,49 грн.

Ранее мы писали, что инвестиционный банкир Сергей Фурса убежден в том, что гривна все равно ослабнет, вне зависимости от того, кто станет новым президентом США – Джо Байден или Дональд Трамп.

Напомним, что украинцам резко снизили зарплаты, важное заявление НБУ: "всему причиной...".

Как сообщала Politeka, гривну зашатает после выходных, НБУ разведет доллар и евро в разные стороны: новый курс валют.

Также Politeka писала, что НБУ озвучил неутешительный прогноз по украинским банкам, крупнейшее падение за четыре года: «на 22% меньше…».