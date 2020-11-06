Модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски застыла в откровенном образе

Звезда недавно объявила о своей беременности, сообщает Politeka.net. Красотка без стеснений демонстрирует изменения своего тела, однако поклонники не только пожелали ей хороших родов, но и публикуют ее архивные, самые жаркие, фото.

В одной из фан-групп появился снимок, на котором Эмили позирует обнаженной с бокалом вина в руках, прямо сама непринужденность.

Кадру придает большой пикантности тот факт, что красотка сидела в ванной.

Ратаковски забрала волосы в пучок, она надела очки и завершила образ различными украшениями.

Видно, что артистка немного подкрасила глазки. Черные ресницы прямо выделялись на фото. Она смотрела в камеру, немного вытянув губы вперед.

За пять часов пост собрал более 60 лайков и ни одного комментария, ведь группа еще не набрала большой популярности.

Стоит отметить, что на настоящей странице знаменитости ее посты моментально набирают тысячи лайков и много комментариев.

Напомним, Эмили Ратаковски засветила свой идеальный пресс. Грудь из купальника просто вырывалась наружу. Можно, сказать, что лифчик был очень мал для столь роскошных достоинств. Модель сдавила бюст руками, отчего тот стал казать более искусительным.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски позировала в одной облегающей юбочке, которая держалась на резинке. Обтягивающая ткань подчеркнула упругие ягодицы, а также идеально сидела в районе тонкой талии.

Эмили позировала на улице, сжав ладошками свой пышный бюст. При этом нельзя не отметить ее красивый рельеф пресса и рук.

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

Как Politeka сообщала, что Ратаковски без лифчика повеселилась перед зеркалом в томной позе