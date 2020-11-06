Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, с трудом спрятала достоинства

Знаменитость не боится критики и каждый день показывает новые фото с рекламных съемок и при этом не забывает демонстрировать достоинства в дерзком виде, пишет Politeka.net.

Все дело в том, что модель во время каждой фотосессии показывает бюст, выгибаясь на камеру или акцентирует внимание на своих ягодицах. Алена всегда подчеркивает формы глубокими декольте, экстра-мини нарядами и даже иногда снимая одежду перед объективом.

Именно поэтому каждое фото знаменитости достаточно бурно обсуждается в сети. Многим не нравится искусственная внешность Омович, ведь она сделала пластику груди, ягодиц, ринопластику, увеличила губы и постоянно ходит в солярий, чтобы быть загорелой даже в самый морозный сезон.

На новом фото видно, как выглядит модель после всех манипуляций и как едва скрывает ее бюст шестого размера маленькое бежевое платье трендового кроя с акцентом именно на формы знаменитости. Для удачной демонстрации образа Алена позировала, склонившись перед зеркалом.

«Сплошная красота🔥🔥; Ого 🔥😘, такая пышная красота; бесконечная девочка, поза класс🔥; Хорошо всегда шикарная Алена; красотка😍😍😍; Идеально ❤️; Да блин! Каждый раз удивляешь!)); поза что надо😍 вечно гладить хочется🔥; Также стою по утрам 😂 с пучком и халатом; так жарко 🔥😈; Где ты взяла наряд? 😍; Пушка😍; Я хочу убрать с тобой спальню ,,, 😏🤣😜💯; Вкусный вид😘».

Ранее Омович не только засветилась с новой прической, но еще и показала свою подружку-модель.

Девушек постоянно называют близнецами, вед они обладают похожей внешностью, одинаково стройными фигурами и нередко позируют в одинаковой одежде. Поэтому их фото становятся очень популярны довольно быстро.

На новых кадрах видно, что Алена сменила прическу и цвет волос. Светло-каштановые локоны дополнила укороченная челка. Благодаря ей Омович удалось создать новый кокетливый образ. Девушка вместе с коллегой позировала в серебристом платье, едва скрывающим ее грудь без нижнего белья.

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