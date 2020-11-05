Балерина Анастасия Волочкова в погоне за молодостью обескуражила публику новым откровением
Как передает Politeka.net, в Инстаграм опубликованы свежие фото 44-летней звезды, позирующей возле открытого холодильника - Анастасия показала, чем питается.
Стоит отметить, теперь понятно, как балерине удалось похудеть и сохранять поджарую фигуру. Правда, как метко отметили пользователи в комментариях, на увядающем лице Волочковой почему-то ее диета отразилась не наилучшим образом.
"Анастасия Волочкова показала свой "холодильник здорового питания"🥬🌿☘🌱
В последнее время балерина заметно похудела. Секрет оказался прост - ее рацион теперь практически полностью состоит из травки", - говорится в подписи.
Действительно, холодильник балерины забит пучками разнообразной зелени, огурцами, лимонами, имбирем и прочим.
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По традиции, в комментариях Волочкову высмеяли, мол, жаль, что не показала свой бар.
"А по лицу не скажешь😂 что она правильно питается😂" - "по лицу правильно бухает 😂" - "и запивать литрами бухла 😂"
"Теперь понятно что она курит"
"А бар не показывает 😂"
"А зачем сразу столько? Оно же вянет. Сейчас слава богу нет дефицита😊"
"Так значит все эти безумные шпагаты от травки. Наконец-то пазл сложился🤗" - "походу не только шпагаты, но и мозги поусохли"
"Короче теплица, а не холодильник😂"
"Овощную базу, что ли ограбила?"
"Травка — дело хорошее, но иногда опасное)"
Ранее мы сообщали, в кои-то веки Волочкова открыла возможность комментировать у себя в Инстаграм и тут же подверглась "атаке" хейтеров. Анастасия показала "кусочек" выступления, в котором парила над сценой в клетке. Номер публике не зашел.
"Настя, честное слово, и клетка, и тряпки выглядят жутко. Вы слишком грузны, неповоротливы, неряшливы в исполнении и неумелы в этих номерах"; "Насть иди в цирк работай. Там тебя точно все любить будут", - комментировали в Сети.
Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми
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