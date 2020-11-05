Балерина Анастасия Волочкова в погоне за молодостью обескуражила публику новым откровением

Как передает Politeka.net, в Инстаграм опубликованы свежие фото 44-летней звезды, позирующей возле открытого холодильника - Анастасия показала, чем питается.

Стоит отметить, теперь понятно, как балерине удалось похудеть и сохранять поджарую фигуру. Правда, как метко отметили пользователи в комментариях, на увядающем лице Волочковой почему-то ее диета отразилась не наилучшим образом.

"Анастасия Волочкова показала свой "холодильник здорового питания"🥬🌿☘🌱

В последнее время балерина заметно похудела. Секрет оказался прост - ее рацион теперь практически полностью состоит из травки", - говорится в подписи.

Действительно, холодильник балерины забит пучками разнообразной зелени, огурцами, лимонами, имбирем и прочим.

По традиции, в комментариях Волочкову высмеяли, мол, жаль, что не показала свой бар.

"А по лицу не скажешь😂 что она правильно питается😂" - "по лицу правильно бухает 😂" - "и запивать литрами бухла 😂"

"Теперь понятно что она курит"

"А бар не показывает 😂"

"А зачем сразу столько? Оно же вянет. Сейчас слава богу нет дефицита😊"

"Так значит все эти безумные шпагаты от травки. Наконец-то пазл сложился🤗" - "походу не только шпагаты, но и мозги поусохли"

"Короче теплица, а не холодильник😂"

"Овощную базу, что ли ограбила?"

"Травка — дело хорошее, но иногда опасное)"

Ранее мы сообщали, в кои-то веки Волочкова открыла возможность комментировать у себя в Инстаграм и тут же подверглась "атаке" хейтеров. Анастасия показала "кусочек" выступления, в котором парила над сценой в клетке. Номер публике не зашел.

"Настя, честное слово, и клетка, и тряпки выглядят жутко. Вы слишком грузны, неповоротливы, неряшливы в исполнении и неумелы в этих номерах"; "Насть иди в цирк работай. Там тебя точно все любить будут", - комментировали в Сети.

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми

Также Politeka писала, что разъяренная Волочкова не выдержала нападок и оправдалась за вино после репетиций