Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова гневно ответила на комментарии под новым постом с выступлением

Несколько дней назад прошел очередной благотворительный спектакль балерины, в котором она не только показала, как парит над сценой в клетке, но еще и опозорилась из-за неудачного выступления. Впервые за долгое время балерина открыла комментарии и была тут же затравлена в сети. При этом, чтобы «отбиться» от жестоких нападок, Анастасия стала жестко и несдержанно отвечать в комментариях.

«Мой номер из спектакля. "Клетка"🩰💃Вы не представляете, как тяжело было освоить эти элементы на подвесах!🙈 На высоте и во вращении Клетки. В этой ситуации все зависит не только от моей координации и навыков, а от лебедочника и скорости вращения этой металлической конструкции.

После которой ноги всегда в синяках набитых от железа и ранах. Но это стоит того!🙏 Я всегда радуюсь осваивать, ранее мне не подвластное и представлять моему зрителю. Мне интересно мнение тех зрителей, кто был на премьере неделю назад и тех, кто увидит видео. 🐣», - написала Анастасия.

Гнев пользователей обрушился на звезду достаточно быстро:

«Люди, как вам не стыдно, стыд и позор; Меня стошнило пока смотрела ... блин а как выдержала эту клетку что крутится Волочкова ?; Какая же это высота?; Ах ты бедная моя трубадурочка ну смотри как исхудала фигурочка. Или может обратимся к врачу ничего я не хочу 😸; Железяка и железяка. Зачем так рисковать здоровьем? Синяки, раны, все это в таком возрасте уже плохо заживает!; Настя, честное слово, и клетка, и тряпки выглядят жутко. Вы слишком грузны, неповоротливы, неряшливы в исполнении и неумелы в этих номерах; Насть иди в цирк работай. Там тебя точно все любить будут».

Впрочем, сама Анастасия резко отвечала под постом: "Я в Историю вошла, как выдающаяся Русская Балерина.Прославлявшая Россию на всех прославленных сценах ! Сами смотрите в Истории. Мне негоже поведать свою судьбу такой ущербной и невежественной, как Вы.😝".

Отметим, скандальная балерина привыкла к вниманию в сети, поэтому делится постами довольно часто. Чтобы избежать едких комментариев в свой адрес, связанных с неоднозначными выходками, Анастасия скрыла доступ к комментариям в Инстаграм. Несколько часов назад она решила показать, как прошел её благотворительный концерт и поделилась кадрами с подготовки к выступлению.

Тем не менее, на анти-фанатских аккаунтах знаменитости небрежный вид самой Волочковой не оценили. Хвастающаяся своим похудением звезда, очевидно, переборщила и сильно исхудала в ногах, отчего ее ноги в шерстяных ботинках немало удивили, а домашний и уставший образ рядом с машиной доставки воды и вовсе обескуражил.

Прямо перед выступлением балерина в очередной раз устроила рекламу для службы доставки воды и опозорилась из-за своего наряда.

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