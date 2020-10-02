Тарифы на свет для населения в Украине не пересматривалась с 2017 года и сейчас являются самыми низкими среди всех стран Европы

Так, согласно установленных постановлением НКРЭКУ тарифам, цена на электрическую энергию на сегодня составляет (с НДС): до 100 кВт/ч - 90 коп. за кВт/ч и более 100 кВт/ч - 1,68 грн. за кВт/ч.

Получается ситуация, при которой вышеупомянутые тарифы не покрывают расходы даже на транспортировку. При том себестоимость как минимум на 30% выше. Все это приводит к целому ряду проблем, в том числе накоплению многомиллиардных долгов, пишет "Обозреватель".

Несколько месяцев назад НКРЭКУ опубликовала предложение регулятора поднять тариф на 30%. А также от Нацкомиссии поступила инициатива отменить перекрестное субсидирование, при котором если кто-то платит меньше, то другой - больше (в нашей стране население недоплачивает, а бизнес переплачивает).

По словам эксперта в сфере энергетики Мирославы Качко, повышать тарифы населению в Украине нужно было еще в прошлом году, когда заработал свободный рынок (именно его запуск и спровоцировал дисбаланс).

Представитель Ассоциации потребителей коммунальных услуг Олег Попенко полагает, что повышать тарифы нужно только для тех, кто много потребляет энергии: "Я оставил бы эти тарифы, а для тех, кто много потребляет, увеличил бы стоимость, в тех больших домах, где большое количество техники, пусть они платят по 2 грн", - объяснил эксперт, добавив, что чем больше компаний заинтересовалось бы в рынке, тем выше была бы конкуренция, что повлияло бы, в свою очередь, на улучшение качества услуги.

Напомним, ранее появилась информация о повышении тарифов на свет с 1 октября. Однако, ее опровергли в Минэнерго, заявив, что до конца года цены на электроэнергию для населения - не изменятся.

"Минэнерго и правительство неоднократно подчеркивали, что в условиях сложной социально-экономической ситуации цена электроэнергии для населения до конца текущего года остается неизменной ", - говорится в официальном сообщении министерства.

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