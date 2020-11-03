Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, блеснула идеальными формами в купальнике

Знаменитость родила двоих детей - дочь Аню-Луизу в 2008 году, и сына Ноа-Феникса - в 2012-ом, однако этого никогда не скажешь, глядя на ее фантастическую фигуру, пишет Politeka.net.

В этот раз искусительница записала несколько сториз, показывая свою стройную фигуру и аппетитные формы на пляже.

Модель поднесла камеру поближе, делая селфи и попивая коктейль одновременно: "Жара".

Алессандра едва удержала красивую грудь в маленьком купальнике расцветки леопарда. Завершили ее образ стильные очки и другие аксессуары.

На другом кадре знаменитость и вовсе забралась на плечи накаченному красавчику. Она раскинула руки и широко улыбнулась.

Также мужчина приподнял двух девочках на своих мускулистых руках.

Алессандра прикрепила ему на грудь стикер "Супермена".

Фото не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сториз нет такой возможности.

Ранее сообщалось, что Алессандра Амбросио продемонстрировала изящные формы в микро-бикини сиреневого оттенка. Купальный наряд держался на тончайших бретельках, а посередине имелся небольшой разрез, из которого немного выглядывал бюст.

В таком виде красотка позировала сидя на пляже на качели. Звезда будто любовалась природой через свои стильные очки.

Напомним, Алессандра Амбросиов легком мини-платье серого оттенка удобно расположилась на подстилке на траве, держа в руках и играясь с щенками породы лабородор. Красотка даже, видимо, не заметила, как задрался подол, обнажив ее прелестные стройные ножки.

Напомним, что модель Алессандра Амбросио в пикантном купальнике подразнила аппетитными изгибами: "Русалка!".

Как сообщала Politeka, Алессандра Амбросио в крохотном бикини соблазнила упругим телом: от вида захватывает дух.

Также Politeka писала, что Алессандра Амбросио подразнила сочными изгибами, задрав руки в микроскопическом купальнике: «Ярче солнца!».