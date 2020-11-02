Популярная модель Victoria’s Secret Алессандра Амбросио впечатлила соблазнительным образом в просвечивающемся платье

Бразильская красотка поделилась яркими снимками в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

2 ноября жители латиноамериканских стран отмечают День мертвых. По этому случаю модель решила нарядиться и устроить яркое празднество. На снимках она позирует на фоне цветочных украшений в длинном черном платье из полностью просвечивающегося кружева. Под ним проглядывает золотистый купальник, идеально подчеркивающий подтянутую фигуру Алессандры.

Дополняют образ красотки большой цветочный венок и традиционный для этого праздника красочный узор на лице.

«Почитаем тех, кто покинул нас, прославляя жизнь», - подписала кадры модель.

На некоторых фото она позирует со своими детьми, которые также нарядились по случаю праздника.

Стоит отметить, что поклонникам модели ее образ пришелся по душе и они буквально засыпали ее комплиментами.

Ранее мы писали, что Амбросио показала фото, на котором позировала в бикини на веревочках, шляпке и очках. Девушка сидела на ступеньках и демонстрировала точеную фигуру, а волосы оставила распущенными. На другом фото красотка уже показала себя во весь рост, хвастаясь собой.

"Мексиканское солнце", - написала красотка.

Фанаты поставили почти 82 тысячи лайков и написали комментарии.

Напомним, звезда Victoria’s Secret с красавицей-дочкой покорили смелыми кадрами в воздушных платьях: подрастает замена.

Как сообщала Politeka, звезда Victoria’s Secret в "невидимых" шортах занялась йогой, соблазнив безупречным телом: «Вау, как сладко…».

Также Politeka писала, что звезда Victoria’s Secret показала самые румяные места в мини-бикини: "Лучшая леди в мире".