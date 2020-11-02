Американская модель Аллесандра Амбросио из Victoria’s Secret в леопардовом наряде похвасталась формами

Снимки были опубликованы в Instagram, передает Politeka.

«Сжигаю угощения», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что Амбросио делает выпады ногами в леопардовом спортивном наряде, элегантно при этом демонстрируя упругие формы.

Также знаменитость поделилась кадрами, на которых она отдыхает на коврике во время передышки между подходами.

«Дикость остается в моей душе», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что поклонники Амбросио не смогли что-либо сказать, поскольку кадры были опубликованы в Stories.

До этого сообщалось, что известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала себя и рассказала о загаре.

На фото красотка позировала в бикини на веревочках, шляпке и очках. Девушка сидела на ступеньках и демонстрировала точеную фигуру, а волосы оставила распущенными. На другом фото красотка уже показала себя во весь рост, хвастаясь собой.

"Мексиканское солнце", - написала красотка.

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