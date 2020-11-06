Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала себя в максимально жарком образе

На кадрах Ким позирует в леопардовом боди, эффектно выгинаясь перед камерой. Красотка демонстрировала со всех сторон свои аппетитные формы, особенно пышную грудь, которая прямо выпирала из наряда. Волосы у девушки остались распущенными, что сделало кадры максимально горячими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Нет никого похожего на тебя", - написала красотка под постом в Инстаграм.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Это оригинал", "Естественная красота", "Супер чудо света тебе комплименты", "Любите свою конференцию и свои эмоции, которые вы выражаете. Хорошо абсолютно хорошо", "Ух ты, красивее всех на свете", "Нет никого похожего на тебя", "Ты красивее, чем Кайли Дженнер", "Я так сильно тебя люблю, что за тебя дрался бы с медведем. Ну, не медведь гризли, потому что у него есть когти, и не панда, потому что он знает кунг-фу. Но медведь заботы, я определенно буду драться с медведем заботы за тебя".

Сообщалось, что известная модель Ким Ли показала пикантный кадр в прозрачном бикини.

В этот раз, как видно, Ли надела белый купальник с розовыми полосами, что был сделан с одной сеточки. Она совсем не скрывала достоинств знаменитости, которая набирает популярность в Инстаграм довольно активно.

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