Инстадива Ким Ли, которую в Сети окрестили корейской Кардашьян, ошеломила знойным образом для самого таинственного и устрашающего праздника

Как передает Politeka.net, модель опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором продемонстрировала завидные формы в красном боди-корсете с черными завязочками и прозрачным шлейфом. Образ дьяволицы дополнил обруч с огненными рожками.

Примечательно, что смелая красотка завязала лямки на груди в форме перевернутой пентаграммы.

"Время демонов, моя вторая сущность выходит поиграть сегодня вечером 😈♊️🔮🕯", - подписала снимок звезда.

Пользователи по достоинству оценили наряд Ким и кинулись комментировать, не скупясь на комплименты.

"Вау какое удовольствие... Или это уловка..."

"Потрясающе красиво 🖤☺️🖤"

"Ад выглядит хорошо"

"По-злому и идеально 👌🔥"

"На 60% дьявол и на 40% ангел, мой тип жены😍"

"Могу я обнять тебя, мой Дракула"

"Если ты дьявол, я не хочу быть хорошим"

"Что ж, я думаю, что продам свою душу этому демону. Лол, ты выглядишь потрясающе великолепно. 🤯❤️😈"

"Она Дьявол😘"

Ранее мы сообщали, Ли ошеломила горячим кадром, ради которого распахнула белую рубашку и засветила бюст без лифчика. Брюнетка расположилась в томной позе, слегка взъерошив волосы и расставив ножки.

«Сделайте так, чтобы лишнего не было видно; Такая красивая 🌹🌹🌹; Что-то не так с моими глазами, я не могу их от тебя оторвать; ох, почему это так интригует🔥; образ роскошной малышки🔥😍; 🖤Именно @kimlee сохраняет позитивные флюиды красивыми», - взорвались восторгом поклонники девушки.

Напомним, корейская Кардашьян ослепила видами на свои прелести в красном белье

А еще Politeka сообщала, что корейская Кардашьян задрала платье и потрясла красотами в образе хищниц