Инстадива Ким Ли, которую в Сети окрестили корейской Кардашьян, ошеломила знойным образом для самого таинственного и устрашающего праздника
Как передает Politeka.net, модель опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором продемонстрировала завидные формы в красном боди-корсете с черными завязочками и прозрачным шлейфом. Образ дьяволицы дополнил обруч с огненными рожками.
Примечательно, что смелая красотка завязала лямки на груди в форме перевернутой пентаграммы.
"Время демонов, моя вторая сущность выходит поиграть сегодня вечером 😈♊️🔮🕯", - подписала снимок звезда.
Пользователи по достоинству оценили наряд Ким и кинулись комментировать, не скупясь на комплименты.
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"Могу я обнять тебя, мой Дракула"
"Если ты дьявол, я не хочу быть хорошим"
"Что ж, я думаю, что продам свою душу этому демону. Лол, ты выглядишь потрясающе великолепно. 🤯❤️😈"
"Она Дьявол😘"
Ранее мы сообщали, Ли ошеломила горячим кадром, ради которого распахнула белую рубашку и засветила бюст без лифчика. Брюнетка расположилась в томной позе, слегка взъерошив волосы и расставив ножки.
«Сделайте так, чтобы лишнего не было видно; Такая красивая 🌹🌹🌹; Что-то не так с моими глазами, я не могу их от тебя оторвать; ох, почему это так интригует🔥; образ роскошной малышки🔥😍; 🖤Именно @kimlee сохраняет позитивные флюиды красивыми», - взорвались восторгом поклонники девушки.
Напомним, корейская Кардашьян ослепила видами на свои прелести в красном белье
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