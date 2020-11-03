Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала новый пляжный образ

Молодая знаменитость является альтернативной моделью, принимающей участие в съемках для мужских журналов и рекламирующая одежду и бикини. При этом, по большей части, Ким Ли снимается для модного глянца. В ее профиле в Инстаграм можно встретить довольно много разных фото, которые различаются по стилю, но имеют один пикантный акцент.

Все дело в том, что модель акцентирует внимание именно на своем бюсте, часто оголяя тот на камеру, прикрываясь бельем лишь от части. При этом девушка оставляет место для фантазии и не переходит грани приличий.

В этот раз она позировала в новом купальнике с глубокими разрезами на бюсте – крошечный лифчик состоял из полосок ткани довольно маленького размера, от чего грудь Ким попросту выскользнула сбоку. Удачный ракурс помог Ли подчеркнуть стройность фигуры в жарком бикини.

«Это так интригует, ее горячее тело; Ты красивая 😘😘😘; да эта девочка та еще лиса😋🐺🐺; Эрмоса Ким 💕😘; Ты выглядишь так великолепно 🔥; Этот костюм !!! Люблю очаровательные шалости; Очень обаятельная женщина 💘💘; Черт, мама ... сторона твоего тела - это нелепо, гуррррл, дай мне получить еще красоты, лол 👀; она выглядит правда искушающей🔥🔥🔥; Великолепно 🔥; настоящая королева🔥🔥; Плотина рванула!!! 🔥🔥; Великолепный! 😍».

Молодая красотка только набирает популярность среди альтернативных моделей с похожей внешностью. Благодаря своим выдающимся внешним данным, стать известной для Ким Ли не составило труда. А ее некая схожесть с Ким Кардашьян сделала ее еще более известной.

Как правило, она снимается для модных мужских журналов, показывает в Инстаграм фото из отдыха и удивляет личными селфи без постановок. В этот раз на фото можно увидеть довольно смелый образ Ли, в котором она отправилась отдыхать в клуб. Девушка не только распахнула золотистое мини-платье, больше напоминающее халат, но еще и посветила при этом бюстом без белья.

Ким не стала прятать лишение, соблазнительно покрутившись перед объективом и заняв удобную позу для фото.

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