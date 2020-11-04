Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала себя и рассказала о талантах
На фото красотка позировала в красных лосинах и топике, а образ дополнила босоножками. Девушка лежала прямо на полу, соблазнительно выгибаясь. Волосы Ким оставила распущенными, а смотрела прямо в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Талантливые и одаренные", - написала красотка под фотографией, добавив смайлик леопарда.
Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Я включил тебя в свою историю", "Только атмосфера", "Вечно сияешь", "Еще раз", "Есть только одна девушка, которую я не знаю, которая так хорошо выглядит, У тебя нет ее случайно, ее зовут DJ K **** E, я слышал, она горячая, соблазнительная, умная, красивая", "Омг Ким, ты можешь мне что-нибудь сказать?", "Потрясающе великолепно", "Идеальная королева, я люблю тебя, красивая", "Идеальный пакет".
Сообщалось, что известная модель Ким Ли показала новый пляжный образ.
В этот раз она позировала в новом купальнике с глубокими разрезами на бюсте – крошечный лифчик состоял из полосок ткани довольно маленького размера, от чего грудь Ким попросту выскользнула сбоку. Удачный ракурс помог Ли подчеркнуть стройность фигуры в жарком бикини.
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