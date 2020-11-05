Доллар нанесет неожиданный сюрприз, курс валют сменит траекторию: к чему готовиться

Курс валют в Украине 5 ноября ждет настоящий «армагедон», гривна после длительного падения резко атакует.

Сто долларов на межбанке со старта потеряют почти десять гривен. Торги откроются с -9,26 грн. К средине прошлого рабочего дня гривна уже «опустила» американский вечнозеленый на 8,21 грн, но этого показалось мало.

Аналогичная история будет и с курсом евро. Не так сильно, но валюта споткнется. Предполагается, что гривна отберет у него 5,57 пункта.

Курс валют в Украине 5 ноября будет таким:

100 долларов – 2850,74 грн;

100 евро – 3342,49 грн.

Освобождение от коммуналки и новые выплаты, кто получит больше денег: "Не менее 7800 гривен..."

Стало известно, кого из украинцев могут освободить от оплаты коммуналки.

Так, в правительстве утвердили законопроект, предусматривающий начисление спецвыплат семьям погибших и пострадавших в АТО и ООС. Об этом пишет Обозреватель.

Более того, этот документ предусматривает частичное освобождение от уплаты коммунальных платежей некоторых категорий украинцев.

Те, кто имеет особые трудовые заслуги перед страной (речь идет о Героях Украины, Героях социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы), освобождаются от коммуналки в домах без отопления в пределах социальных нормативов.

Также Кабмином была установлена ежемесячная адресную помощь к пенсионной выплате нетрудоспособным членам семьи добровольцев, погибших во время участия в АТО/ООС, в случае потери кормильца или до назначенной детям государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

"Размер выплат одному члену семьи должен составлять не менее 7800 грн, на двух и более членов семьи – не менее 6100 гривен каждому", – предупредили в Министерстве соцполитики.

Зимние каникулы-2020: в МОН сделали важное заявление, «в связи с карантином…»

В МОН уточнили, как будут проходить зимние каникулы у школьников в связи с карантином.

Как подчеркнули в Министерстве образования и науки, информация о разделении зимних каникул на две части в связи с пандемией китайского вируса не соответствует действительности.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о том, что в этом учебном году школьники будут отдыхать сначала с 28 декабря 2020 до 10 января 2021, а затем еще и с 15 до 21 февраля 2021.

Однако, в МОН подчеркнули, что не направляли учебным заведениям никаких официальных рекомендаций с такими условиями.

В то же время, отмечается, что учебные заведения имеют гарантированное законом право сами организовывать учебный процесс и выбирать время каникул.

В Америке начались протесты после президентских выборов

Сотни человек маршем прошлись по улицам Нью-Йорка, скандируя "Считайте каждый голос". По оценкам очевидцев, среди собравшихся были преимущественно сторонники Джо Байдена.

Поддерживающие Дональда Трампа американцы выступили в Детройте, штат Мичиган. Они пришли к зданию, где обрабатывают бюллетени, и наоборот потребовали остановить подсчёт голосов.

Некоторые из протестующих во время акции стали выходить на проезжую часть, а также выкрикивать оскорбления в адрес полицейских. Сотрудники потребовали освободить дорогу, но активисты их просьбу проигнорировали. После этого, как сообщают очевидцы, и начались задержания.

A few arrests, mostly just throwing people to the ground #PortlandProtests pic.twitter.com/86PFfWvlS5 — Doldrum Media (@poorfp) November 5, 2020

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