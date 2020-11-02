Нужно понимать один важный момент

Стало известно, чего ждать от курса доллара после выборов в США

Об этом рассказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб, передает РБК-Украина.

Эксперт отметил, что согласно опросам, отрыв между Джо Байденом из Демократической партии и нынешним президентом-республиканцем Дональдом Трампом довольно большой.

"Поэтому рынок сейчас учитывает наиболее вероятный исход - победу Байдена, и если этот вариант реализуется, то доллару не будет повода реагировать, этот исход уже в цене. В то же время надо понимать, что сейчас у республиканцев и демократов нет принципиальных разногласий по внутренней экономической повестке", - отметил аналитик.

Кроме того, он добавил, что за монетарную политику в США отвечает Федеральная резервная система (ФРС), которая смогла сохранить свою независимость при Трампе.

"Поэтому, если даже произойдет неожиданная победа Трампа, доллар ждет краткосрочная высокая волатильность, но на долгосрочные тренды доллара это никак не повлияет", - подытожил эксперт.

Напомним, курс валют в Украине на 2 ноября установлен на таком уровне:

100 долларов – 2845,07 грн;

100 евро – 3324,75 грн.

Напомним, Савченко назвал реальный курс доллара в Украине: "Недооценка гривны показывает наше убожество".

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