Стало известно, кого из украинцев могут освободить от оплаты коммуналки

Так, в правительстве утвердили законопроект, предусматривающий начисление спецвыплат семьям погибших и пострадавших в АТО и ООС. Об этом пишет Обозреватель.

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Более того, этот документ предусматривает частичное освобождение от уплаты коммунальных платежей некоторых категорий украинцев.

Те, кто имеет особые трудовые заслуги перед страной (речь идет о Героях Украины, Героях социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы), освобождаются от коммуналки в домах без отопления в пределах социальных нормативов.

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Также Кабмином была установлена ежемесячная адресную помощь к пенсионной выплате нетрудоспособным членам семьи добровольцев, погибших во время участия в АТО/ООС, в случае потери кормильца или до назначенной детям государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

"Размер выплат одному члену семьи должен составлять не менее 7800 грн, на двух и более членов семьи – не менее 6100 гривен каждому", – предупредили в Министерстве соцполитики.

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Ранее мы рассказывали, что украинцы-миллионеры оформляют себе субсидии на коммуналку.

Выяснилось, что сразу 13 семей, проживающие в одной из самых дорогих многоэтажек столицы, оформили себе льготы от государства на оплату коммуналки.

А одна из семей в прошлом отопительном сезоне получила даже 13 тысяч гривен. Еще недавно у владельцев такого жилья были миллионы на покупку роскошных квартир, а сейчас они просят у государства деньги на коммуналку.

Напомним об урезании субсидий и массовых проверках: кого лишат денег на коммуналку.

Как сообщала Politeka об оформлении субсидий в отопительном сезоне: как получить льготу и кто рискует потерять деньги.

Также Politeka писала, что порядок получения субсидий изменился, кто может потерять помощь.