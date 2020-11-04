В этом году особенные условия

В МОН уточнили, как будут проходить зимние каникулы у школьников в связи с карантином

Как подчеркнули в Министерстве образования и науки, информация о разделении зимних каникул на две части в связи с пандемией китайского вируса не соответствует действительности.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о том, что в этом учебном году школьники будут отдыхать сначала с 28 декабря 2020 до 10 января 2021, а затем еще и с 15 до 21 февраля 2021.

Однако, в МОН подчеркнули, что не направляли учебным заведениям никаких официальных рекомендаций с такими условиями.

В то же время, отмечается, что учебные заведения имеют гарантированное законом право сами организовывать учебный процесс и выбирать время каникул.

В сообщении МОН подчеркивается, что школы действительно могут самостоятельно корректировать даты отдыха школьников в соответствии с эпидемиологической ситуацией в стране.

Также глава Минздрава Максим Степанов напомнил о том, что школы должны закрываться, когда на самоизоляции в связи с китайским вирусом оказываются более 50% учеников и персонала учебного заведения.

Ранее мы писали, что чиновники предполагают разделить весь учебный процесс на: начальную школу (1-4 классы), гимназию (5-9 классы) и лицей (10-12 классы). На каждом уровне необходимо будет сдавать специальные экзамены.

В лицей можно будет поступать по желанию. А вот уже после лицея ребенок, который сумел пройти все три уровня, может поступить в высшее учебное заведение.

Напомним, школа в Украине будет заканчиваться на 4 классе: раскрыты тяжелые последствия реформы.

Как сообщала Politeka, готовится введение "черных" зон карантина, транспорт остановят, школы закроют: какие области попадут.

Также Politeka писала, что каникулы в школах Украины переносят, озвучены новые сроки: когда и сколько будут отдыхать дети.