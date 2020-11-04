Украинская модель Мила Кузнецова, которая является обладательницей 13-го размера бюста, впечатлила объемами в одном белье

Как рассказывает Politeka, кадрами красотка поделилась у себя в Instagram.

«Ну что, сегодня пришла на массаж. Смотрите, какая здесь красотень», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Кузнецова позирует в облегающем белье, которое максимально оголяет ее роскошные формы. При этом сама девушка явно не стесняется демонстрировать пышное «богатство».

При этом Кузнецова лишила поклонников возможности что-либо сказать, опубликовав кадры у себя в разделе Stories.

Как сообщалось до этого, модель Мила Кузнецова, которая является счастливой обладательницей 13-го размера груди, погуляла в лесу

Знаменитость опубликовала несколько видео из леса, после чего сняла себя крупным планом, засветив впечатляющее декольте. Девушка была очень ярко накрашена. Оно и не странно, ведь съемка была посвящена приближающемуся празднику – Хеллоуину.

«Моя волшебная фотосессия на Хеллоуин закончилась. Скоро вы сможете увидеть бомбезные фотки. Рррррр», - отметила Мила.

Напомним, что Мила Кузнецова подразнила задорными рожками для рокового образа: «Как вам?».

Как сообщала Politeka, Мила Кузнецова в одном кружеве свела с ума сочным видом: «Очень возбуждает».

Также Politeka писала, что Мила Кузнецова посветила бюстом в соблазнительных нарядах.