Украинская модель Мила Кузнецова, которая является счастливой обладательницей 13-го размера груди, погуляла в лесу

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Мила опубликовала несколько видео из леса, после чего сняла себя крупным планом, засветив впечатляющее декольте. Девушка была очень ярко накрашена. Оно и не странно, ведь съемка была посвящена приближающемуся празднику – Хеллоуину.

«Моя волшебная фотосессия на Хеллоуин закончилась. Скоро вы сможете увидеть бомбезные фотки. Рррррр», - отметила Мила.

Кроме этого, Кузнецова поделилась дерзким снимком, который она сделала днем на прогулке. Мила была одета в очень смелый наряд. Она сильно переборщила с декольте, ведь ее необъятный бюст чуть не выпал наружу. Даже самым стойким тяжело остаться спокойными при просмотре такого сочного видео.

Ранее мы писали, что Мила Кузнецова устроила жаркие игры на камеру с клубникой. Модель надела очень откровенное платье, удивив всех своим декольте. В руках девушка держала клубнику, что придало фото особой пикантности. Кузнецова не упустила момент и игриво стреляла глазами.

Стоит отметить, что летом Мила была признана украинкой с самым большим натуральным бюстом. Именно благодаря своей главной гордости красотка стала популярной в сети.

Напомним, что Мила Кузнецова подразнила задорными рожками для рокового образа: «Как вам?».

Как сообщала Politeka, Мила Кузнецова в одном кружеве свела с ума сочным видом: «Очень возбуждает».

Также Politeka писала, что Мила Кузнецова посветила бюстом в соблазнительных нарядах.