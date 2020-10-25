До чего же хороша!

Украинская модель Мила Кузнецова, счастливая обладательница 13-го размера груди, показала себя во всей красе

Как пишет Politeka.net, пикантные фото появились у звезды в Инстаграм. Мила решила прорекламировать магазин нижнего белья, ради чего решилась на смелую фотосессию.

Девушка позировала в одном нижнем белье, демонстрируя свою роскошную фигуру. Мила выбрала два сногсшибательных комплекта – черный и красный. Она стояла прямо и смотрела в кадр, но поклонники не могли оторвать взгляд от ее округлых и мягких форм. На втором фото девушка решила разнообразить образ, добавив кокошник и черный фатин.

За 50 минут пост Милы собрал более 2 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Красный, очень возбуждает», «Красоточка наша», «Вау, Мила, ты с*кси. оба комплекта тебе хороши красотка», «Балерина! Ягодка», «Вау, очень красиво», «Второе фото, образ просто огонь», «Мила как же ты красива. Мне очень понравилась в красном цвете», «Чёрный мне больше нравится, фигура просто огонь», «Очень трудно выбрать. Ведь ты шикарно выглядишь», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Мила Кузнецова показала, как проводит свободное время. Девушка любит кататься на велосипеде. Она позировала в обтягивающих лосинах и кофточке.

Напомним, что Мила Кузнецова едва не разорвала блузку пышной гордостью: «Очень аппетитно…».

Как сообщала Politeka, Мила Кузнецова устроила жаркие игры на камеру, кадры соблазна: "сладкая клубничка".

Также Politeka писала, что Мила Кузнецова подразнила задорными рожками для рокового образа: «Как вам?».