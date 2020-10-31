Участница шоу «Танці з зірками», актриса передачи «Дизель Шоу» Виктория Булитко озадачила вульгарными кадрами

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Виктория сделала репост видео, которое сделали про нее поклонники. Кто-то из фанов собрал самые пикантные кадры из выступлений актрисы, объединив их в одно видео. Ролик получился весьма горячим, ведь на видео Булитко то и дело оголялась и провокационно вела себя.

«Шикарная Виктория Булитко», - подписано видео.

В первом образе красотка расстегивает жилетку, показывая, что прячет под бесформенной одеждой. Во втором номере Булитко в вызывающем наряде трогает себя за грудь, а в третьем образе и вовсе стоит на четвереньках. 37-летняя звезда выглядит превосходно.

Кроме этого, Виктория вспомнила времена, когда она танцевала в проекте «Танці з зірками». Как известно, Виктория в партнерстве с Дмитрием Дикусаром заняла в проекте третье место. На фото красотка прижалась к одному из судей шоу Григорию Чапкису.

Как известно, Вкитория Булитко является резидентом юмористического «Dizel Studio» с 2015 года. До этого актриса играла в КВН, а также работала в театре, где справлялась и с драматическими ролями. Широко известной Викторию сделал танцевальный проект.

Напомним, что Виктория Булитко огорошила фото с младенцем, Остапчук и Сумская не удержались: "Что происходит?".

Как сообщала Politeka, Виктория Булитко поразила внешним видом и неожиданным признанием.

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