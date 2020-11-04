Бывший муж певицы Алины Гросу предложил звезде вновь сойтись

Об этом она откровенно рассказала в эфире программы "Ранок з Україною".

Как известно, еще прошлым летом состоялась пышная свадьба Алины Гросу с бизнесменом Александром, но брак не протянул и года: мужчина решил уйти от певицы.

«Для меня это было неожиданно. Он меня спросил: «Возможно, разъедемся на 1 месяц? Просто посмотрим, как нам будет отдельно друг от друга». Затем он сказал, что с кем-то познакомился. А потом – что хотел бы попробовать с кем-то другим, может, будет лучше», – откровенно рассказала Алина Гросу в эфире телеканала.

По словам звезды, ее мужу не нравилось, что она якобы "не так влюбленно смотрит на него, как раньше".

"Я на него не так влюбленно смотрела, как раньше. Но это трудно делать, когда человек потихоньку садится на шею. Сначала было очень много планов, связанных и с работой, и с другим, а потом получилось так, что планы на будущее есть, а работы нет", – продолжила Гросу и добавила, что родители спокойно отнеслись к разводу.

Алина Гросу также не знает, изменял ли ей Александр в браке, но спустя три месяца после расставания бизнесмен предложил снова сойтись.

Однако, как признается певица, она не захотела принимать обратно мужа, а сейчас пытается абстрагироваться от этого с помощью съемок и музыки.

Ранее мы рассказывали, что Алина Гросу впала в депрессию после развода.

Молодая певица и актриса уделяет все время себе, развитию и съемкам в новом фильме. Периодически Гросу также делится стихами о своей тоске по бывшему мужу и говорит о переживаниях. Под фото с прогулки Алина также выставила новое творение.

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