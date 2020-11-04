Знаменитая модель Сьюзи Кортес, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, появилась без штанов на улице

После победы в конкурсе "Мисс Бум-Бум" звезда завоевала массу поклонников, которых регулярно балует своими жаркими образами, передает Politeka.net.

В этот раз красотка появилась на улице без штанов, но ее это совершенно не смущало. Кортес присела на ступеньку, вытянув накаченную ножку. При этом она обула ролики, похваставшись ими в кадре.

Красотка не надела ни штанов, ни трусиков, чем сильно привлекала внимание. На интимное место она положила ладошку, чтобы скрыть его от посторонних глаз.

Также на знаменитости был надет розовый топик, оголивший ее тонкую талию и упругий животик. Ее образ завершили стильные очки и две косички.

Сьюзи оперлась на локоть, застыв в позе полулежа.

Почти за час пост собрал более 6000 лайков и много комментариев от поклонников, которые пришли в восторг от горячего кадра.

Ранее мы писали, что Сьюзи Кортес позировала в розовом обтягивающем топе, который слегка оголил ее идеальные изгибы и татуировку. При этом длина топике казалась настолько экстремальной, что груди едва ли не выпрыгивали из-под него.

Откровенная красотка предстала без штанов и белья, но, к счастью, кадр был обрезан, поэтому самое интимное удалось скрыть.

"Ух, королева!", - написал один из поклонников.

Напомним, Сьюзи Кортес предстала в обтягивающем костюме, который создавал иллюзию полной наготы. Красотка сделала селфи у зеркала в этом наряде.

Такой образ фигуристой модели собрал немало лестных комментариев и сотни лайков.

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