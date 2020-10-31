Знаменитая модель Сьюзи Кортез, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, показала достоинства в кружевах

Спортсменка славится своей любовью к дерзким фотосессиям в кружевном белье. Причем снимается Сьюзи очень часто для привлечения фанатов. Она не только много времени уделяет тренировкам в спортзале, но и своей работе модели тоже.

Каждый раз Сьюзи акцентирует внимание именно на ягодицах, ведь безумно гордится тем, что победила в конкурсе и получила неоднозначный титул, а также Кортез уверена, что довела свои формы до совершенства. Поэтому она демонстрирует достоинства без малейшего смущения и цензуры.

«горячая мега лисица! Любит меня Сюзи!; Насколько ты богата, детка❤️❤; Так собачка; Бразильская красавица 😘😈; Как ты попал в мамочку; Вкусный вид👌; Красивый образ; Suzycortezoficial, я так тебя люблю, береги себя, любовь моя; Здравствуйте, мамочка ты очень вкусная; Вау, красивый стиль😄; Какая красивая поза🔥❤️😘😍; Красивая брюнетка, берегитесь, обжигает❤️❤ красивая мамочка; Вы одна из самых красивых женщин планеты поздравляю женщину х Бог».

Ранее мы писали, что девушка прославилась именно благодаря своим пышным и подтянутым формам. Над своим телом Сьюзи работает каждый день – девушка часами занимается в зале, чтобы всегда быть готовой к очередным соревнованиям.

Свой титул «самых аппетитных ягодиц» Кортес получила не случайно, она принимала участие в конкурсе и победила с оглушительным отрывом. Теперь девушка всегда акцентирует внимание на своем теле во время фотосессий.

Не так давно она рассказала, что вернулась к тренировкам в тренажерном зале за пределами своих сил, так как она спортсменка и хочет соревноваться в 2021 году.

«Я должна поднять голову, как сильная женщина и сильный воин, которой я являюсь, и с помощью ангелов великих профессионалов, я появлюсь в этой битве 🙏🏻 Спасибо всем за огромную поддержку, которую я получаю♥ ️🙏🏼 🇧🇷,» - написала Кортес под фото.

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