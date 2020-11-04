Актриса и модель Эмили Ратаковски показала фигуру в купальниках

Недавно известная красотка заявила о своей беременности, однако пользователи сети не могут забыть ее старые образы, сообщает Politeka.net.

В одной из фан-групп поклонники разместили снимки красотки в бикини. Эмили на первом фото предстала в красном купальнике на тонких бретельках. Грудь соблазнительно выпирала из откровенного лифчика.

На другом фото Ратаковски позировала в белом купальнике в крупный горошек: "Фигура богини".

Модель здесь засветила свой идеальный пресс. Грудь из купальника просто вырывалась наружу. Можно, сказать, что лифчик был очень мал для столь роскошных достоинств. Модель сдавила бюст руками, отчего тот стал казать более искусительным.

Образ Эмили завершили различные украшения и распущенные волосы.

Примерно за час посты собрали небольшое количество лайков, ведь группа пока не популярная.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски удивила не только невероятной фигурой, но и натуральной красотой.



Наряд звезды хоть и был довольно строгий, но позволил рассмотреть ее упругие места. Красотка дерзко смотрела в камеру, приоткрыв пухлые губы, а свои руки она положила на плечи, посветив длинным маникюром.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски позировала у пляжного домика, привычно выставив ягодицы на показ и повернувшись к объективу спиной. Девушка дополнила пляжный лук белой тонкой майкой и привычно распустила волосы. Как и всегда, на ее лице не было макияжа.

Пользователи сети тут же написали массу приятного в сторону роскошной модели.

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

Как Politeka сообщала, что Ратаковски без лифчика повеселилась перед зеркалом в томной позе