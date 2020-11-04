Российская актриса и блогер Яна Кошкина, которой приписывают роман с Гариком Харламовым, удивила выходкой на красной дорожке
Как рассказывает Politeka, кадры девушка разместила у себя в TikTok.
«Смотрели фильм…?» - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Кошкина позирует в эффектном платье, которое в какой-то момент решила задрать до неприличия. При этом глубокое декольте идеально подчеркивает безупречные формы знаменитости.
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«Хорошо, что поднимают настроение такие ролики. Вроде ничего особенного – а нет, все равно радуюсь», «когда на море?», «а вы прям работаете, не жалея себя», «радует Янчик постоянно», «Кошкина – ты огонь», «Яна, ты супер», - пишут ее поклонники.
До этого сообщалось, что известная российская актриса, блогер и модель Яна Кошкина, которой приписывают тайный роман с шоуменом Гариком Харламовым, показала себя во всей красе
На кадрах Кошкина сидит на диване и разговаривает по телефону. Сразу же бросается в глаза чересчур откровенная одежда знаменитости: на Яне платье с очень глубоким декольте, открывающее во всей красе ее большой бюст, и черный пиджак.
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