Известная российская актриса, блогер и модель Яна Кошкина, которой приписывают тайный роман с шоуменом Гариком Харламовым, показала себя во всей красе

Красавица поделилась новыми снимками на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На кадрах Кошкина сидит на диване и разговаривает по телефону. Сразу же бросается в глаза чересчур откровенная одежда знаменитости: на Яне платье с очень глубоким декольте, открывающее во всей красе ее большой бюст, и черный пиджак.

Кошкина ярко накрашена, особенно выделяются на лице ее большие губы, которые модель накрасила в яркий цвет.

Поклонники не могли пройти мимо этих снимков и в комментариях написали, что думают по поводу внешности красотки.

"Шарами Яна пошурши, шары у Яны хороши) Я честно пытался смотреть в глаза Гарику привет У нее такие большие глаза Вай сама кто это 😍😍😍😍 Сиськи пушка Януся💣💣💣💣 Судя по фото , подруга позвонила и говорит - почему так мало показала ТИТИ ? 😎 Пфф какие сиськи классные у тебя все такие Твоё лицо когда спрашиваешь про гонорар и на втором фото тебе говорят 5000рублей за час... Яна у вас сиськи красивые! Какой ужас, лицо стало похоже на жопу,одна пластика и ничего натурального.", – пишут фолловеры.

Ранее мы писали, что Яне Кошкиной сделали операцию, о которой она рассказала своим подписчикам. Красотке удалили четыре зуба мудрости, один из которых пришлось сложнее вырезать.

Позже артистка рассказала о своем состоянии в Инстаграм. По словам Кошкиной, на второй день у нее нет ни отеков, ни синяков, однако есть дискомфорт и небольшая припухлость в той десне, которую больше всего резали.

Как отметила Яна, ей на каждую десну после удаления наложили по три шва, которые нужно снимать через 10 дней.

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