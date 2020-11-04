Легендарная телеведущая из «Орла и Решки» Настя Ивлеева впечатлила выходкой с бананом в купальнике

Как рассказывает Politeka, кадры со знаменитостью были опубликованы на официальной фан-странице Ивлеевой в TikTok.

«Мать соблазна», - коротко подписан снимок.

Обратим внимание, что на кадрах Ивлеева с «каменным лицом» ест банан, полностью запихнув его в рот. Однако в этот момент девушка осознала, что переборщила. Дальше следует смешная музыка, под которую весело «заливается» телеведущая.

«Элджею понравится», «ахахаха, это однозначно топ», «бомба», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что блогерша и ведущая "Орла и решки" Настя Ивлеева взбудоражила публику утренним кадром

Так, Настя показала себя крупным планом: девушка с мини-косичками сидела, подставив под голову руку, в черной футболке с вышитой надписью Dior. Ивлеева театрально закатила глаза.

"карочииии", - лаконично подписала блогерша.

В это время ее фанаты изнывали от ожидания в комментариях. Дело в том что, Ивлеева анонсировала розыгрыш призов.

Напомним, что болезнь изменила внешность Насти Ивлеевой из "Орла и решки", как она теперь выглядит: "Кому душу продала?".

Как сообщала Politeka, Ивлеева из "Орла и решки" в мини-маечке нелепо подергала "усохшим" бюстом: "Шоу талантов".