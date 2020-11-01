"Ой, а кто это?"

Блогерша и ведущая "Орла и решки" Настя Ивлеева взбудоражила публику утренним кадром

Как передает Politeka.net, 29-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в неожиданном свете.

Так, Настя показала себя крупным планом: девушка с мини-косичками сидела, подставив под голову руку, в черной футболке с вышитой надписью Dior. Ивлеева театрально закатила глаза.

"карочииии", - лаконично подписала блогерша.

В это время ее фанаты изнывали от ожидания в комментариях. Дело в том что, Ивлеева анонсировала розыгрыш призов.

"Ну что сегодня розыгрыш?🙈🙈🙈все в предвкушении 😍"

"Косички топич попич😂🔥❤️"

"И в конкурсе грация 2020 побеждает.......Настюшка Апасность❤️"

"Нереальная 😍🤤"

"Ой, а кто это такое просыпается? 🔥😍"

"солнышко мое вставай, ласковый и такой красивыыый😌"

"Восхищаюсь вами! Супер!!!!! 🔥"

"Как можно так красиво выглядит с утра? 😍❤️✨"

"О я тоже так же выгляжу, глаза на ходу закрываются и не хотят открыватся🤭"

Ранее мы сообщали, Ивлеева в "тесной" маечке без лифчика насмешила Сеть новым танцем для Tik Tok. Девушка ошеломила нелепыми телодвижениями: при чем вместо музыки было чье-то писклявое пение.

"Когда вы с подружаней пришли на шоу талантов", - подписаны кадры.

Ивлеева потрясла "сдувшимся" бюстом. Поклонники, безусловно, отметили метаморфозы, которые произошли с Настей. Ранее блогерша признавалась, что ей удалось скинуть 10 килограммов, но вместо аплодисменов она получила от пользователей замечание в духе "а куда делась грудь".

Напомним, что болезнь изменила внешность Насти Ивлеевой из "Орла и решки", как она теперь выглядит: "Кому душу продала?".

Как сообщала Politeka, Ивлеева из "Орла и решки" в мини-маечке нелепо подергала "усохшим" бюстом: "Шоу талантов".