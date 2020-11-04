Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова показала, как на самом деле выглядит на своих концертах

Долгое время балерина занималась дома, заявляя, что после ослабления карантина или получения разрешений, она продолжит давать бесплатные концерты с новыми постановками. Чтобы избежать гнева в сети, Волочкова скрывала комментарии и не показывала себя некоторое время, пишет Politeka.net.

После того, как мероприятие прошло, она решила поделиться небольшими фото и видеоотчетами с мероприятия. В результате на анти-фанатских группах Анастасии были представлены материалы, которые наглядно показывают, как выглядит балерина после похудения, как она самая заявила и как она опозорилась на выступлении в целом из-за своего костюма с одними блестками.

«Можно выложить съемку даже из космоса, это не изменит уровень махровой халтуры💁‍♀️😈», - недовольно сообщается в посту.

Вот как отвечают пользователи:

«Ну и сифилис!!! 🤦‍♂️; 😂😂😂 старается женщина изо всех сил. Ору😂😂; попытка соблазнения старым вертолетным волком?🤔; как шмат ливерной колбасы..; Впечатление - страус запутался в простынях; И роняли её и еле поднимали, и смотрелась жутко в своих нарядах; Какой большой пипец!🙃 😬; Хуже только Кармен в её исполнении🤦‍♀️; Мишка косолапый, по лесу идёт... Шишки собирает, песенки поёт...; Тяжелая коряга🤣.Совсем не гнется🤦‍♀️;Знаете, что мне напомнили это видео? Вот когда шкаф или другую мебель наверх через окна поднимают; Клоун так смешно прячется за сундук,чтобы Зинка не зашибла😏👻».

Отметим также, впервые за долгое время балерина открыла комментарии и была тут же затравлена в сети. При этом, чтобы «отбиться» от жестоких нападок, Анастасия стала жестко и несдержанно отвечать в комментариях.

«Мой номер из спектакля. "Клетка"🩰💃Вы не представляете, как тяжело было освоить эти элементы на подвесах!🙈 На высоте и во вращении Клетки. В этой ситуации все зависит не только от моей координации и навыков, а от лебедочника и скорости вращения этой металлической конструкции🐣», - написала Анастасия.

ЗАтем Анастасия резко отвечала под постом: "Я в Историю вошла, как выдающаяся Русская Балерина.Прославлявшая Россию на всех прославленных сценах ! Сами смотрите в Истории. Мне негоже поведать свою судьбу такой ущербной и невежественной, как Вы.😝".

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