Курс валют в Украине 3 ноября начнет день с крутого пике, в которое закрутит гривну резким подорожанием

Как рассказывает Politeka, об этом свидетельствует прогноз экономистов.

Так, сто долларов поднимутся на небывалую в последнее время отметку: +13,2 гривны. Уточним, что основной удар пришелся на первую половину дня (+10,87), но под конец дня он решил взять по-максимуму.

Евро также преломит ситуацию, прервав череду падений. Торги на межбанке откроются с +4,42 гривны.

Курс валют на 3 ноября:

100 долларов – 2858,27 грн;

100 евро – 3329,17 грн.

На этом фоне немного подскочит и российский рубль, десять из которых можно будет купить за 3,6017 гривны.

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По словам экономиста Александра Савченко, есть реальный курс валют в Украине, например - 28,5 грн/долл, а также есть курс валют за покупную возможность - 9 грн/долл. Чтобы рассчитать конечный курс берутся цены на базовые товары в Киеве и делятся на цены базовых товаров в Нью-Йорке.

"По всем этим расчётам курс валют в Украине должен становить 9 грн/долл. Но, чем выше разница между реальным курсом и покупной возможностью, тем бездарнее управление внутри страны. В этом мы чемпионы, мы всегда занимаем по валютным показателям третье или четвертое место с конца среди стран, которые ведут удачный менеджмент", - отметил экономист.

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