Оля Полякова, Анна Семенович, Настя Каменских и другие звезды похвастались образами учительниц

На первом фото показалась Настя Каменских. Красотка позировала в соблазнительном наряде и еще с прямыми волосами. Чтобы подогреть интерес, певица один пальчик оставила на губе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором кадре уже была Оля Полякова. Звезда показалась в халате и больших очках. Красотка смотрела в камеру, демонстрируя свой свежий образ.

Закрывает тройку Анна Семенович. На кадрах певица была в юбке, пиджаке и очках, которые демонстративно натянула на себя. Звезда сидела на комоде, а после этого начала заигрывать перед камерой, показывая свое желание. Ролик вышел очень соблазнительным и кокетливым.

На четвертом кадре уже была Злата Огневич. Артистка опубликовала фото, на котором позирует в светлом жакете и юбке за учительским столом, на котором стоят бутылки с жидкостями и оборудование для проведения химических опытов. В руках звезда держит две пробирки, а позади у нее доска с темой занятия. Всем своим видом девушка выражает строгость и сосредоточенность.

Закрывает пятерку фитнес-модель Лекси Кай. Красотка была в маленькой верхней одежде с длинными рукавами и большим вырезом. Пышная грудь выпирала из декольте, притягивая взгляд, что сделало образ учительницы максимально горячим.

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