Украинская певица Настя Каменских порадовала фанатов новым видеороликом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала видео, на котором она показала разные моменты своего творчества за последние три года.

Дело в том, что сольный проект NK у знаменитости начался ровно три года назад – 2 ноября 2017 года, о чем Настя и сообщила многочисленной армии своих преданных фанатов.

"Сегодня для меня особенный день, и я счастлива, что могу разделить его с вами 🥰 Ровно три года назад, 2 ноября 2017 года, я начала свой сольный проект NK 🎵

Я знаю, что мечты сбываются, главное верить и усердно работать. В начале своего сольного проекта я загадала свою компанию, которая будет проходить со мной этот новый и неизведанный путь 🚀Каждый вечер перед сном я представляла команду с профессионалами своего дела.

Отдельное и самое главное спасибо моему мужу, который всегда и во всем меня поддерживает, создает самые хитовые треки и музыку! 😘Как же важно, что мы, крепко держа друг друга за руку, идем за мечтой, которую я загадала еще в детстве!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 2 Ноя 2020 в 4:51 PST

Я счастлива, что могу делиться своим творчеством с людьми со всех уголков планеты, а моя музыка звучит в сердцах слушателей от Мексики до Индии. За эти 3 года мы с командой проделали колоссальную работу 🚀 Сотни интервью для радио и телеканалов.

Это только начало нашего пути к большим планам и заветным мечтам ✨

Часто бывает, что мы не спим, работаем по ночам в две смены, ведь когда засыпает наша страна - просыпается Мексика и Латинская Америка. Иногда это бывает очень волнительно, но мы знаем, что у нас все получится, и мы уверенно следуем за мечтой 🌠

Я так благодарна за этот невероятный опыт, за возможность дарить своё творчество миру!

Спасибо каждому, кто делает свой вклад: моя самая лучшая команда #nice2cu, мой любимый муж, музыканты, танцоры, швеи и стилисты, коллеги журналисты и представители медиа, радио, наши партнеры, режиссеры, звукорежиссеры, художники по свету, администраторы и все-все - без вас все было бы по-другому!🤗 Люблю вас! ❤️", – написала непривычно длинный пост исполнительница.

Фолловеры начали в комментариях наперебой поздравлять свою любимицу с жтим знаменательным событием.

"Я живу в Сингапуре и показала своим друзьям Бритишам вашу песню «попа как у Ким»! Теперь все наше кондо ее напевает, это и Корейцы и Шотландцы и т.д!!! Не одно наше пати не обходится без этих шедевров! 😂😂😂🤗👍 Мы всегда с тобой, всегда поддержим Настя, поздравляю Вас с годовщиной и желаю вам дальнейших успехов и творческих идей👏 Вітаю👏👏👏👏🤩🤩🤩🤩 Дякую за чудову роботу, позитив, музику і прекрасну енергетику❤️❤️❤️❤️ Дуже любимо вас❤️ ", – написали они.

Напомним, что шаловливая Каменских позволила Потапу укусить себя за шею, горячее видео: "Какие бусички!".

Как сообщала Politeka, Каменских с черепом на голове устроила бесстыдные утехи с Потапом: "Бесовщина какая-то".

Также Politeka писала, что Настя Каменских на улице в купальнике переполошила украинцев: "Не холодно?".