Украинская певица Настя Каменских похвасталась новыми фото

Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на Инстаграм певицы.

«Влюблена в осень и ее цвета», - написала артистка.

Каменских в ярко желтой куртке позирует на фоне пруда. При этом она держится за березу.

«Красотка», "Золотая непогода", «Красота», «Красота и нежность», «Класс», «Боже прекрасная пара, а особенно ты Настя», «Сладкий ноябрь», «Офигенная фотка», «Каменских наконец-то оделась», - пишут в комментариях.

Напомним, на днях Настя Каменских вместе со своим мужем Потапом позабавили соцсети смешным видеороликом на тему Хэллоуина.

На видео шоумен вместе с Настей стоят рядышком, причем на певице милое белое платье, а Потап одет в белую футболку, домашний халат синего цвета в горошек.

Внезапно кадр меняется, и вот уже Настя и Алексей в нарядах для Хэллоуина: на девушке – накидка, не скрывающая ее высокой груди в ажурном лифчике и красная шляпка с вуалью, ее муж – в одежде "Дракулы": на нем белая рубашка, черный плащ с кровавым воротником, а вместо зубов – "клыки вампира".

Алексей наклоняется и "кусает" Настю в шею, та в ответ в притворном ужасе закатывает глаза.

Напомним, располневшую Настю Каменских отругали за фото в смелом бикини: "Бока как буханки хлеба".

Как сообщала Politeka, Каменских окончательно расслабилась и показала себя в домашнем халате без макияжа.

Также Politeka писала, что мокрая Каменских с торчащим из бикини "непотребством" возбудила Сеть.