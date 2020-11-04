Артистка будто сама на себя не похожа

34-летняя российская певица, блогерша и звезда "Дом-2" Ольга Бузова предстала в новом, непривычном для себя образе

Известно, что Ольга ведет активную съемочную жизнь и часто делится результатами своих работ с фанатами, передает Politeka.net. Так, артистка предстала в совершенно непривычном для себя образе на обложке одного из журналов.

Ольге сделали прическу на голове, состоящую из различных плетений и красных украшений.

Также певица надела яркую блузу с прозрачными рукавами.

Яркие украшения в форме цветов и красных ягодок завораживали взгляд. Отдельного внимания стоит макияж знаменитости с акцентом на блестящие пухлые губы.

"Сегодня вышел новый номер журнала ТелеПрограмма 😻🔥 В этот раз раскрыла читателям секреты Ледникового периода, и поведала о самом сокровенном 🤫", - написала Ольга.

Всего за 10 минут пост собрал более 17 тысяч лайков и много комментариев.

"Бузова, ты теперь Кадышеву и Бабкину подсиживаешь??)))", "Красавица Фрида", "Красавица", "На бабушку похожа🙊 Оленька, не в обиду, стилистам и визажистам посвещается😅 Ты как всегда на высоте💥🌹🌹🌹", "Тошниловка", "Красотка 😍🔥", "Оля, ты супер", "❤️желаю красивых детишек тебе🙏😘", "Русская краса 😍❤️ ", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Бузова предстала в обтягивающем топике и лосинах, также красотка надела маленькую юбочку, похожую больше на пояс. Звезда распустила волосы, которые легли красивыми волнами.

Артистка рассказала о своем участии в шоу "Ледниковый период". По ее словам, это стоит потраченного времени.

Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами: "Дава еще не...".

Как Politeka писала, что дерзкая Бузова в кожаном топике заинтриговала новым хитом: "Разнос, Оль".

Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках, оценила даже Семенович: "Крутыши".