Известная украинская актриса Лера Товстолес, звезда "Квартал 95", показала себя и рассказала о своей любви

На фото красотка сидела в платье и пиджаке. Звезда показалась наа столе, задирая ноги. Волосы у Леры были распущенными, а образ девушка дополнила сапогами. На другом кадре Товстолес уже позировала у зеркала, показывая пятую точку в отражении. Актриса оставила еще несколько снимков, где получала удовольствие от нарядов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Схожу с ума от одежды! Ну простите, мне всегда ее Мало!

За всю свою модельную жизнь, я примеряла такие наряды, что они до сих пор мне снятся ", - написала красотка.

Фанаты поставили почти 500 лайков и написали комментарии:

"Красивая, самая-самая", "Бомба, пушка-пушка! Девочка. И я схожу с ума от одежды", "Феерично".

Сообщалось, что звезда Студии «Квартал 95» Лера Товстолес примерила на себя образ покорительницы мужских сердец.

«А как я вам такая? Женщинам, чтобы привлечь внимание мужчины, нужно всего лишь оголить свои шею, чтобы тот наконец-то повесил на неё бриллианты», - написала юмористка.

Она также поделилась снимками крупным планом на которых позирует, увешанная массивными украшениями.

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