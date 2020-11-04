Дарина Эрвин, 29-летняя супруга музыканта и продюсера Александра Цекало, похвасталась талантом

Как передает Politeka.net, художница опубликовала в Инстаграм новое фото, на котором предстала в белых широких штанах, немного помятых, и такого же цвета футболке.

Длинноволосая брюнетка с сигаретой в руке позировала, скорее всего, в студии или галерее, где были представлены ее картины. На полотнах изображены обнаженные женщины, причем без прикрас, с лишними складками и морщинами. Довольная своей работой жена продюсера одарила зрителей широкой улыбкой.

Как известно, Дарина пишет картины в стиле гиперреализм, чаще всего изображая людей без одежды. Кроме своих работ, сюжеты которых граничат с приличием, свободомыслящая Дарина показывает также собственные прелести, нередко обнажаясь перед камерой.

«Эротика близка к реальной жизни. Она ближе, чем другие науки. Это — животная вещь со множеством граней, которую приятно рисовать», — так размышляла девушка по поводу своей деятельности.

Недавно Эрвин опубликовала в Инстаграм фото, на котором стояла перед мольбертом в вызывющем наряде. На ней было облегающее мини-платье горчичного цвета. Плотная ткань идеально подчеркнула ее пышные формы.

Напомним, Цекало и его избранница, которая на 30 лет младше, расписались в 2019 году в Беверли-Хиллз в присутствии близких друзей и родственников. Пара много путешествует.

Так, Эрвин ранее показывала в "сториз" в Инстаграм, как они с супругом развлекались на пляже. Художница оседлала жеребца и каталась на нем вдоль берега. Затем ее примеру последовал и влюбленный муж.

Напомним, что молодая жена Цекало вскарабкалась на мужа прямо посреди ресторана, кадры облетели сеть.

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