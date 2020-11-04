Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала пикантный кадр в прозрачном бикини

Модель активно занимается собой, чтобы продолжать съемки для модных журналов и поражать сеть дерзкими выходками на пляже, пишет Politeka.net.

Молодая знаменитость является альтернативной моделью с нестандартными параметрами, поэтому работает Ким Ли с рекламой магазинов одежды или с мужскими глянцами, что позволило ей стать известной за пределами родной страны. Число фолловеров Ким в Инстаграм уже превысило отметку полмиллиона.

Ким Ли также часто показывает свои лучшие кадры в Инстаграм. Довольно редко она переходит грани приличий, но каждое такое фото получает сотни отзывов. В этот раз, как видно, Ли надела белый купальник с розовыми полосами, что был сделан с одной сеточки. Она совсем не скрывала достоинств знаменитости, которая набирает популярность в Инстаграм довольно активно.

Вот что пишут в комментариях под постом:

«Если мужчине не жарко, ему нужно обследование; вот где действительно крутые холмы; Крутая детка; 👑 Сказочно 💫💞💫; Очень красиво; твое тело горит; Ты прекрасна моя любовь !!!!; WTF происходит? Она настоящая? Я только что рассталась со своим парнем .... лол; Самая прекрасная малышка!! 💗; Я тоже выхожу из душа вот так; Хотел бы я быть этими капельками; Hotttt🔥; А затем Бог создал @kimlee; Приберегите что-нибудь для мужа».

Ранее мы писали, что модель акцентирует внимание именно на своем бюсте, часто оголяя тот на камеру, прикрываясь бельем лишь от части. При этом девушка оставляет место для фантазии и не переходит грани приличий.

В этот раз она позировала в новом купальнике с глубокими разрезами на бюсте – крошечный лифчик состоял из полосок ткани довольно маленького размера, от чего грудь Ким попросту выскользнула сбоку. Удачный ракурс помог Ли подчеркнуть стройность фигуры в жарком бикини.

«Это так интригует, ее горячее тело; Ты красивая 😘😘😘; да эта девочка та еще лиса😋🐺🐺; Эрмоса Ким 💕😘; Ты выглядишь так великолепно 🔥; Этот костюм !!! Люблю очаровательные шалости; Очень обаятельная женщина 💘💘; она выглядит правда искушающей🔥🔥🔥; Великолепно 🔥; настоящая королева🔥🔥; Плотина рванула!!! 🔥🔥; Великолепный вид! 😍».

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