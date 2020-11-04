Телеведущая Ксения Собчак вызвала переполох прямо во время полета

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала вместе с маленьким сыном Платоном в салоне самолета (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Снимал 38-летнюю Ксению, скорее всего, ее супруг, режиссер Константин Богомолов. Звезда была в сером худи с "мокрыми разводами" и штанах военной расцветки.

Эмоции от путешествия настолько переполнили Собчак, что она не выдержала и с широкой улыбкой задрала руки вверх, размахивала ими и кричала: "Я вырвалась! Ура!" В конце Ксения хвастливо высунула язык.

"Выражение лиц идеально подходит к вопросу «Ребят, а может все-таки в Сочи?» 😂😂🙈", - подписала телеведущая кадры.

Скорее всего, Собчак решила сделать себе подарок ко дню рождения, который будет 5 ноября, и наконец отправилась отдыхать.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Хорошо когда денег куры не клюют, когда вся страна в нищете 🤔"

"Уработалась мать языком чесать😆"

"Ксю, щЕки выросли! Завязывай лопать все подряд!"

"Свалила из России😂"

Ранее мы сообщали, Ксения заинтриговала совместным фото с комиком Сергеем Светлаковым. Светская львица с довольной улыбкой сидела на диване. Юморист стоял позади, в черной толстовке и капюшоне, с немного озадаченным выражением лица.

"Сережа Светлаков накопил денег и тоже купил мерч #ОсторожноСобчак - толстовку 😉❤️ Что-то будет😂 Ждите наш пламенный дуэт))))!", - подписала фото Ксения.

"У Сережи лицо как будто на него седло накинули"; "Ждём, думаю круто будет! 👏"; "Ксения Анатольевна, у вас отличное чувство юмора. Сразу видно умный человек"; "Да не очкуй ты! 😅"; "Попала в хорошие руки. Серёжа плохому не научит", - прокомментировали пользователи.

Напомним, что Собчак с затертым лицом плюнула на все и примерила деловой костюм: "Зачем вас так жестко...".

Также Politeka писала, что Собчак в образе зацелованной школьницы пошалила на диване: «Прибухнула?».