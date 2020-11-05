Экс-участницы ВИА Гры по-прежнему будоражат публику. Веру Брежневу, Надежду Мейхер, Альбину Джанабаеву и других артисток называют "эталонами женской красоты". Но так ли это на самом деле?

Politeka.net решила продемонстрировать, как выглядят экс-ВИА Гры без макияжа, фильтров и прочей атрибутики, без которой многие звезды нынче не желают показываться в Сети.

В частности, в последнее время естественными кадрами все чаще стала радовать своих поклонников Вера Брежнева. 38-летняя исполнительница ничуть не стесняется ни своей худощавой фигуры, ни, возможно, первых признаков старения.

Так, звезда недавно покуражилась на камеру в черном купальнике, с небрежным хвостиком и без тени косметики на лице. На этих снимках можно разглядеть, как сильно Вера похудела в последнее время.

"Настоящая я🤍 #tests #polas #fun", - подписала снимки певица.

Еще ранее звезда делилась в "сториз" кадрами, на которых предстала в неприглядном виде, не став скрывать несовершенство своей кожи с помощью макияжа или инстаграм-фильтров.

В комментариях к онлайн-трансляции пользователи ужаснулись настоящей внешностью Брежневой. Они отметили у нее морщины, мешки под глазами, отросшие корни и плохую кожу. Сама артистка на критику фолловеров не ответила.

Другая бывшая участница группы ВИА Гра Надежда Мейхер, видимо, тоже порой устает от роскошных нарядов и "боевых раскрасок". 38-летняя исполнительница не брезгует натуральными фото в Инстаграм. Правда, помимо аплодисментов своей внешности и смелости показать себя без макияжа, Надя порой тоже нарывается на жесткую критику.

"Надежда вы восхительно выглядите 😗"; "Ваші фото гарні, бо справжні, ви на них щира , жива , справжня"; "Постарела"; "Ах какая женщина 😉😘"; "Какие вы все облезлые серые мыши без мейка 😱в толпе и не заметишь", - комментируют пользователи ее фото.

Еще одна экс-ВИА Гра Альбина Джанабаева рискует, показывая себя без косметики. Красотку, как и ее коллег, по всей видимости, не очень беспокоит, что о ней подумают "критики" в Инстаграм. Правда, 41-летнюю певицу в основном хвалят за натуральную красоту и называют "наливным яблочком".

"Очень красивая, без макияжа очень молодо выглядите . классно, когда и с макияжем хорошо и без"; "Без макияжа вообще супер!!⭐️"; "Прекрасная девушка, настоящая естественная красота 👄"; "Как наливное яблочко😍";

"Не зря Меладзе в вас влюбился😊!"; "Встретила бы по дороге не узнала)", - одаривают комплиментами Альбину в комментариях.

Эпатажная красотка Анна Седокова, как и другие продолжила сольную карьеру после ВИА Гры. 37-летняя звезда нечасто появляется в Инстаграм ненакрашенной, но "подловить" все-таки можно. Стоит отметить, мать троих детей, Анна, виртуозно компенсирует недостатки, если таковые и имеются, роскошной фигурой, включая пышный бюст, который умудрилась сохранить.

"Она даже без косметики красивая 💋", - полагают пользователи.

Горячую 30-летнюю Мишу Романову еще сложнее поймать ненакрашенной. Бывшая участница ВИА Гры предпочитает выставлять в Инстаграм отретушированные снимки, но на некоторых все же можно застать певицу с минимумом косметики.

"Странно, так кардинально изменились после ухода из Виагры"; "Ваууу🤩Очень красиво с длинным волосам 🤩"; "Мишаааа💘красотка",

"Миша, этот цвет волос Вас старит", - пишут ей в комментариях.

Напомним, Вера Брежнева без макияжа и прически поделилась откровениями: "Появляется неуверенность и комплексы".

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