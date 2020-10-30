Известная украинская певица Светлана Лобода показала красавиц-дочек

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц появилась серия фото артистки с ее дочками. Да и у самой звезды в Инстаграм немало снимков с наследницами.

Как известно, Лобода воспитывает двух дочек. Старшую Евангелину она родила от гражданского мужа, хореографа Андрея Царя. Пара рассталась в 2014 году. Сейчас Еве 9 лет.

Младшая дочка Тильда родилась в 2018 году. Светлана рожала девочку в Лос-Анджелесе. До сих пор Лобода не раскрывает имя отца дочери, а также скрывает ее лицо, публикуя девочку со спины. Среди поклонников ходит версия о том, что Тильда – дочь солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, с которым Лободе приписывали роман. Сама певица избегает обсуждать эту тему.

В комментариях под постами с дочками фанаты Лободы оставили ей массу приятных слов.

«Евочка уже с маму ростом», «Старшая дочка красавица», «Малая, наверное, на Тилля похожа, не хочет пока светить», «Невероятные», «Дочка маму догоняет», «Какие хорошенькие», «Как быстро растут дети», «Девочки красотки», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Светлана Лобода очень много времени проводит со своими детьми. Как признавалась сама артистка, девочки ездят с ней, так как сама артистка живет между тремя странами.

Напомним, что соблазнительница Лобода подчеркнула свои богатства черным латексом: "Воу-воу-воу".

Как сообщала Politeka, томная Лобода поразила своими "звездочками" в бикини на веревочках: "Какой идеальный закат".

Также Politeka писала, что Лобода подчеркнула тонким шелком свою аппетитную фигуру: "Ах, какая женщина...".